دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قيّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مُعربًا عن قلقه من شعور البعض بـ"الغيرة" من مستواها بين البلدين.

وقال وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لتحالف أوبك بلس في فيينا الأحد، إن علاقات المملكة مع الولايات المتحدة مستمرة منذ 80 عامًا، وستظل قائمة.

كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرد على سؤال عندما أجاب: "الوزير بلينكن وكل مسؤول أمريكي وكذلك أي مواطن أمريكي، كلهم موضع ترحيب في المملكة العربية السعودية، هذا ليس إلا جزءً من علاقتنا الثنائية التي مر عليها 8 عقود من الزمن، ويتم إحياؤها باستمرار، وسوف تستمر على هذا المنوال، ونتطلع لمزيد من التعاون".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "نتطلع إلى مزيد من التعاون (مع الولايات المتحدة)، لكننا نشعر ببعض القلق من أن يشعر البعض بالغيرة"، على حد تعبيره.