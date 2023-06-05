أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتبر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الأهداف الخاصة بالانبعاثات التي وضعتها صناعة الطيران المدني "تدريبا على العلاقات العامة"، قائلاً إن قطاع الطيران ليس في طريقه لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى "صفر انبعاثات" في عام 2050.

وجاءت تصريحات أكبر الباكر لـCNN في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي، وفي اليوم الذي أعلنت فيه المجموعة التجارية خارطة الطريق الخاصة بها للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وقال الباكر لمذيع CNN ريتشارد كويست: "دعنا لا نخدع أنفسنا"، وأردف: "لن نصل حتى إلى الأهداف التي وضعناها لعام 2030، أؤكد لك ذلك، نظرا لعدم وجود مواد خام كافية للحصول على الحجم المطلوب من وقود الطيران المستدام".

وكان الاتحاد تعهد بتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

وفي وقت سابق الإثنين، كشف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، عن سلسلة خطط طريق لتصل هذه الصناعة إلى هدفها المرجو، قائلا إنهم أظهروا "مسارا واضحا" للجهود التي يبذلها هذا القطاع من أجل تقليل انبعاثات الكربون.

لكن الباكر رأى أن هذه الأهداف ليست واقعية، بسبب حجم الوقود الجوي المستدام الذي يُنتج حاليا، وقال إن صناعة الطيران في حالة إنكار لوتيرة التقدم المنجز بالفعل.

وقال الباكر لكويست: "ما نحاول فعله هو تدريب على العلاقات العامة عبر القول إن الأمر سيحدث، وسنقوم به، وسننجزه، لكن في الواقع لن يتم إنجازه"، وأردف: "وستستخدم الحكومات هذا لملء جيوبها من خلال فرض الرسوم".

ويُعتبر الباكر صاحب واحدة من أطول فترات شغل مدير تنفيذي في قطاع الطيران لمنصبه وأحد أكبر المؤثرين بين نظرائه، ورغم تشكيكه بقدرة الصناعة على الوصول إلى أهدافها الخاصة بالانبعاثات إلا أنه لا يزال يعتقد أن من الممكن الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن الصناعة لا تزال بعيدة عن الوصول إلى ذلك بحلول 2050".