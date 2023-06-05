نتنياهو لـCNN: السعودية تتجه نحو التطبيع واتفاقيات إبراهيم لم تحدث دون موافقة الرياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، التزام الولايات المتحدة بتعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وتأتي تعليقات بلينكن في واشنطن العاصمة لمجموعة ضغط إيباك المؤيدة لإسرائيل، قبل رحلته إلى المملكة العربية السعودية، حيث قال إن التطبيع بين البلدين سيكون موضوع نقاش.

وقال بلينكن: "للولايات المتحدة مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نعتقد أننا نستطيع، بل يجب علينا بالفعل، أن نلعب دورًا أساسيًا في دفعه إلى الأمام".

وتابع: "ليست لدينا أوهام أنه يمكن أن يتم ذلك بسرعة أو بسهولة. لكننا نظل ملتزمين بالعمل لتحقيق هذه النتيجة، بما في ذلك خلال رحلتي هذا الأسبوع إلى جدة والرياض للمشاركة مع شركاء سعوديين وخليجيين".

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير إن اتفاقيات التطبيع "ليست بديلاً للتقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وأنها "لا يجب أن تأتي على حسابها".