أكاديمي سعودي يتحدث عن "احتكار الله": خيار بشري يؤدلج حسب المصالح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، فكرة "احتكار الله" من جانب بعض البشر، الإثنين، مشيرا إلى أن هذا الأمر "خيار بشري" يؤلدج حسب المصالح.

وعلّق الحمد على تغريدة جاء فيها: " في الحرب العالمية الأولى كتب جندي إنجليزي يقول:"قتلت جندياً ألمانياً وحين فتشته وجدت ورقة كُتب عليها 'نحن سننتصر لأن الله معنا!' فخفت حينها فقد أخبروني أن الله معنا نحن أيضاً"".

وقال الأكاديمي السعودي: " كل يحاول احتكار "الله" لصالحه وفق مقتضاياته، والله براء من الجميع".

وأردف الحمد قائلا: "هو خيار بشري بحت، والكل يؤدلج خياراته وفق مصالحه ومعتقداته..".