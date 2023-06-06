أمريكا: كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة "تفضل النهج الدبلوماسي لتقييد القدرات النووية الإيرانية"، لكنه شدد على أنه إذا فشل ذلك "ستكون جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأضاف بلينكن، في تصريحات أمام مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل (إيباك): "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة يمكن التحقق منها بشكل فعال ومستدام لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وفي موازاة ذلك، فإن الضغط الاقتصادي والردع يعززان دبلوماسيتنا".

وحذر مسؤولو إدارة جو بايدن مرارا وتكرارا من أنه في حالة عدم وجود حل دبلوماسي، فسوف يفكرون في أساليب أكثر عدوانية من أجل منع طهران من الحصول على مثل هذا السلاح.

وانهارت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في عام 2018.

وقال مسؤولو إدارة بايدن منذ شهور إن الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية واحدة قد تضاءل إلى أسابيع، حيث صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في فبراير/ شباط إن المدة يمكن أن تكون أقصر من 12 يوما.