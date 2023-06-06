دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، صدور حكم بحق مواطن يقضي بإدانته بالسجن لمدة 20 عاما، وتغريمه 100 ألف ريال لقيامه باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، قال مصدر في النيابة العامة إن "نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع المواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار".

وأضاف المصدر: "كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة 95 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وعدد 4047 حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية في مركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة".

وتابع: "بينت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة".

وذكر المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه "صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 20 سنة، وتغريمه 100 ألف ريال".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".