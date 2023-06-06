دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إيران، الثلاثاء، إزاحة الستار عن صاروخ "الفتاح" فرط الصوتي، بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة الإيرانية عن وسائل إعلام أن "الفتاح هو صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت (هايبرسونيك) قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة والأكثر تطورًا وقادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو"، وفقا لإرنا.

وقال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد: "إن صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 مدرج على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي للجيش وإن هذه النسخة الجديدة ستكون أكثر تطورا من النسخة الأولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي".

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ الجديد يعمل بـ"الوقود الصلب" ويستطيع الوصول إلى سرعات عالية جدا ولديه القدرة على إجراء "مناورات مختلفة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض للتغلب على جميع أنواع أنظمة الدفاع الجوي للعدو"، ويبلغ مداه 1400 كم وسرعته قبل إصابة الهدف 13 إلى 15 ماخ، وفقا لإرنا.