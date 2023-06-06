محمد بن سلمان يلتقي رئيس فنزويلا.. وخارجية السعودية توضح تفاصيل اللقاء

جانب من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قصر السلام بجدة "العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت: "رحب ولي العهد، بالرئيس في زيارته للمملكة، فيما عبر الرئيس نيكولاس مادورو عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه الأمير محمد بن سلمان"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة، في بيان آخر، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل في جدة، نظيره الفنزويلي إيبان إدواردو خيل بينتو "وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين".

وأضافت:"تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية".