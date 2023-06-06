مصدر لـCNN: ميشال عون يزور دمشق للقاء بشار الأسد

الشرق الأوسط
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مصدر مقرب لـCNN: ميشال عون زار دمشق للقاء بشار الأسد
Credit: JOSEPH BARRAK/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، لـCNN، أن عون زار دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء.

ولم يكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، أي معلومات إضافية حول أهداف الزيارة أو المحاور المتعلقة بها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في وقت ينتظر فيها اللبنانيون توافق القوى السياسية على تسمية رئيس للجمهورية لملء المقعد الشاغر منذ 30 أكتوبر/تشرين أول 2022.

وكان عون، البالغ من العمر 89 عاما، قد شغل منصب رئيس الجمهورية في لبنان بين 31 أكتوبر/تشرين أول 2016 و30 أكتوبر/تشرين ثاني من عام 2022.

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