هل تأثر سعر النفط بقرار السعودية خفض الإنتاج؟.. مسؤول أمريكي يجيب

(CNN) -- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الاثنين، إن سعر النفط "لم يتأثر بشكل كبير" بإعلان المملكة العربية السعودية عن قرار خفض الإنتاج.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "ما سنظل نركز عليه هو التأكد من وجود توازن بين العرض والطلب"، وتابع: "سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذا الإعلان عن هذه التخفيضات الإضافية".

وذكر: "سيظل الرئيس (جو بايدن) يركز على ما هو أفضل للشعب الأمريكي، وما هو الأفضل لاقتصادنا، والتأكد من أننا نعتني بهذه الاحتياجات، ونترك السعوديين يتحدثون عن قرارهم بخفض الإنتاج".

وفي محاولة لرفع الأسعار، تعهدت السعودية، الأحد، بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل أخرى يوميا اعتبارا من يوليو/تموز.

وهذه الخطوة، التي تأتي خلال منتصف موسم الصيف، جزء من جهد مجموعة أوبك + لدعم الأسعار المتدهورة.

وتراجعت أسعار البنزين عما كانت عليه قبل عام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار النفط، بعد الارتفاع فوق 130 دولارا للبرميل في مارس/آذار من عام 2022، كما انخفضت أسعار خام برنت إلى النصف تقريبا.

وارتفع خام برنت بأقل من 1٪ مساء الأحد إلى حوالي 77 دولارا للبرميل.



وكان البيت الأبيض رد، مساء الأحد، على قرار السعودية بتخفيض إنتاج النفط بقوله إن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض لـCNN: "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".