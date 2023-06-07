دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن وردة فعله على سؤال كيف سارت الأمور بالاجتماع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

مقطع الفيديو المتداول نشرته إليزابيث هاغيدورن، مراسلة شؤون البيت الأبيض في Al-Monitor، حيث تسأل بلينكن قائلة: "الوزير بلينكن كيف كان اجتماعك مع ولي العهد؟" ليجيب بلينكن "أمسية سعيدة" لتعاود المراسلة السؤال: "ما الذي ناقشتموه؟" ليرد بلينكن مكتفيا بالقول: "الكثير".

وكان ولي العهد السعودي، قد اجتمع الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن لقاء بلينكن مع ولي العهد السعودي بدأ بعد منتصف الليل في جدة، ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إدارة علاقتها المعقدة مع الدولة الخليجية.

وتوترت العلاقات بين البلدين، لا سيما في أعقاب تعذيب وقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي حمل تقرير استخباراتي أمريكي ولي العهد المسؤولية عنه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستراجع "عواقب" قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، قائلا إن السعوديين يعرفون أن القرار "سيزيد الأرباح الروسية"، وقبل أيام قليلة من رحلة بلينكن، قالت السعودية مرة أخرى إنها ستخفض إنتاج النفط ابتداء من يوليو/ تموز، وهي خطوة من المرجح أن ترفع الأسعار على الأمريكيين.