بالأسماء وعدد الأصوات.. نتائج انتخابات الكويت 2023

المرشح الكويتي ورئيس مجلس النواب الأسبق، مرزوق الغانم، يحتفل مع مؤيديه عقب إعلان فوزه في الانتخابات 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدرت نتائج انتخابات مجلس الأمة في الكويت 2023 قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في الخليج صباح الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض لكم بالأسماء وعدد الأصوات الفائزين في الانتخابات في الدوائر الـ5 والتي يفوز فيها 10 أعضاء عن كل دائرة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في سلسلة تغريدات:

نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الأولى)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الثانية)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الثالثة)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الرابعة)

النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (الدائرة الخامسة)