دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتًا بالصندوق، وذلك مع طرح اسمه مرشحًا لرئاسة لبنان خلفا للرئيس السابق ميشال عون.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد، في مؤتمر صحفي، إنه "من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤقتًا عن مهامه في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من الصندوق".

وسبق أن شغل أزعور، البالغ من العمر 57 عامًا، منصب وزير المالية في لبنان بين عامي 2005 و2008 ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.

وطرح عدة نواب من تيارات لبنانية مختلفة اسم أزعور كمرشح للرئاسة اللبنانية، مع فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.