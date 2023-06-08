بوتين يتصل بمحمد بن سلمان لـ"بحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية"

صورة أرشيفية من لقاء محمد بن سلمان وبوتين بالرياض في أكتوبر 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): " تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان التقى بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لـ"واس".

وجدد وزير الخارجية السعودي "موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية – الأوكرانية)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.