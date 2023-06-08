السعودية تعلن "تخريب جماعات مسلحة" مبنى سفارتها في السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السعودية، الأربعاء، عن "قيام بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".

وعبرت الوزارة عن "رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدة أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت أعلنت، في مايو / أيار، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان "تعرض للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية".

وجددت الوزارة، وقتها دعوة السعودية إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".