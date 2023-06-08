هجوم مروع.. سمكة قرش تقتل شابا روسيا في مصر وتعليقان من ساويرس ومبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت حادثة وفاة شاب روسي بهجوم لسمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية، جدلا واسعا على تويتر، الخميس، وسط دعوة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لعدم تداول فيديو الحادثة ورسالة من علاء مبارك بسبب "تكرار" حالات مهاجمة القرش للبشر قرب الشواطئ في مصر.

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان: "وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختصين بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصي درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الاحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة اخرى".

وتابعت الوزارة: "وفى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما اذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة".

وأضافت البيئة المصرية بيانها بالقول: "فى هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى في السيطرة علي السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.... هذا، وسوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت أليه أعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها".

وأصدرت السفارة الروسية في مصر بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أكدت فيه وفاة الشاب الروسي بهجوم لسمكة قرش وطالبت السياح الروس بالالتزام بتعليمات السلامة أثناء ممارسة السباحة.

من جانبه، كتب ساويرس على تويتر: "تبادل فيديو حادثة الغردقة عمل دنئ و مسئ و مضر بالأرزاق توقفوا من فضلكم".

وعلق نجل الرئيس المصري الراحل، علاء مبارك، على الحادثة قائلا: "تكررت حوادث هجوم سمك القرش فى مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة اخرها حادث اليوم المؤسف فى الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور".

وأردف مبارك قائلا: " كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتى قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن الخطورة تاتى عندما تسبح على سطح الماء، ومن أسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيراً من زمان أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك وهذا يجذب و يغير من سلوك سمك القرش ايضاً ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش وأعتقد من أهم الأسباب هى عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطي للبحث عن طعام بديل".

وتابع نجل الرئيس المصري الراحل قائلا: " وبالمناسبة الحل مش إننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة فى الحادث لأن البحر مليان قروش؛ النصيحة العامة بالنسبة للسباحة فى البحر الأحمر أن تسبح فى مكان يكون عندك طول فيه لأن لا قدر الله تسطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع".