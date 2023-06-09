(CNN)-- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس "تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع دول المنطقة".

وجاء الاتصال بين بلينكن ونتنياهو في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن ونتنياهو "ناقشا المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع وتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع دول المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي صرح، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من الخميس، بأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يظل "أولوية" لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب البيان، ناقش بلينكن مع نتنياهو "ضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الإقليمية في العقبة وشرم الشيخ لتجنب الإجراءات التي تقوض احتمالات حل الدولتين".

وأضاف: "تمت مناقشة أيضا التحديات الإقليمية الأوسع نطاقا، مثل التهديد الذي تمثله إيران، وأكد وزير الخارجية التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وشراكتنا القائمة منذ 75 عاما".

وفي إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن نتنياهو أعرب خلال الاتصال عن "تقديره للتعاون العسكري والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي بلغ ذروته على الإطلاق".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان التحديات والفرص في المنطقة، وأعرب نتنياهو عن تقديره للمحادثات الصادقة التي عقدت مؤخرا في واشنطن بين فريقي البلدين حول التعاون الثنائي الوثيق".

وأضاف البيان أن نتنياهو "اقترح أيضا دفع التعاون الإسرائيلي الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبحسب البيان، "ناقش الطرفان أيضا قضية إيران مطولا، وجدد رئيس الوزراء موقفه الثابت بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني، وشدد على أن إسرائيل ليست ملزمة بأي ترتيب مع إيران"، وأكد أن بلاده "ستفعل كل شيء للدفاع عن نفسها".