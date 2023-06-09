لافتة بالقرب من السياج الفاصل بين السعودية والعراق، في المنطقة المحيطة بمدينة عرعر بين البلدين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، مساء الخميس، بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء حفل تدشين الربط الكهربائي، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة العراقي زياد علي فاضل الرزيج، وعدد من وزراء الطاقة بدول الخليج العربي، وعدد من المسؤولين الخليجيين والعراقيين، حسب الوكالة السعودية.

واعتبر أمير المنطقة الشرقية أن تدشين الربط الكهربائي "ثمرة مباركة من ثمار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسيعود بالنفع والخير الوفير على المنطقة بأسرها، ويكون بداية لانطلاقة جديدة نحو آفاق أوسع، وأسواق أكبر"، حسب وصفه.

وبحسب ما نقلت عنه الوكالة، قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إن "مشروع الربط الكهربائي هو تتويج لدعم ورعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ أن رأى المشروع النور في عام 2009، واحتضنته المملكة، وهو يتجلى عاماً بعد عام، محققاً منافع اقتصادية متعددة لدول المجلس، من خلال ما وفره من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات الكهرباء الخليجية".

وأضاف: "المشروع، وبحسب الدراسات المعلنة، وفر حوالي نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز الربط الكهربائي، بجانب توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستدام وتنافسي، وهو الأمر الذي كان له أثر جيد في دعم ومساندة كافة الأنشطة التنموية في المنطقة"، حسبما نقلت عنه الوكالة السعودية.

بدوره، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن "بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، بين شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشبكة جنوب العراق، الذي تم توقيع عقد تنفيذه، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، في يوليو/تموز، العام الماضي، يُمثّل أحد المشروعات الهادفة لتعزيز التعاون، بين دول المجلس والعراق، ويعزز أمن الشبكات المترابطة واستقرارها، ويعظم الفوائد الاقتصادية منها، وزيادة قدراتها على إدماج مصادر الطاقة المتجددة فيها، بما يُسهم به في إيجاد سوق إقليمية ودولية لتبادل الطاقة الكهربائية وتصديرها"، طبقا لما نقلت عنه (واس).

وأضاف وزير الطاقة السعودي في تصريحاته بحسب (واس)، أنه فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي السعودي- العراقي المباشر، فإنه يجري تنفيذ مبادئ اتفاق الربط الموقعة بين الجانبين، حيث يمتد المشروع من مدينة عرعر شمال المملكة، إلى اليوسفية غرب بغداد، وتبلغ سعته الأولية 1000 ميغاوات، وسيدعم المشروع، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي- العراقي، الشبكة الكهربائية العراقية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات العراق من الكهرباء في السنوات القادمة.

وأكد وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل الرزيج، أن "وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي- الخليجي، يعتبر من المشاريع الإستراتيجية المهمة على مستوى التكامل العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وشريانا آخر يربط العراق بعمقه الخليجي العربي".