دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان وفاة المفكر المصري، محمد الجوادي، والذي يلقبه متابعوه بـ"أبوالتاريخ" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط استشهاد بمقاطع فيديو من مقابلات وآراء سابقة له.

خفر الوفاة نشره الموقع الرسمية لمحمد جواد، الجمعة، وورد فيه: "نحن فريق موقع الدكتور محمد الجوادي ننعي إلى الأمة وفاة العالم الجليل الدكتور محمد الجوادي الذي ترك بصماته العلمية الموسوعية في شتى مناحي العلوم الإنسانية.. ولا نجد أصدق ما ننعي به عالمنا إلا ما كتبه بقلمه في نعي المرحوم الأستاذ فاروق شوشة فكلماته التي نعاه بها تنطق تماما بما نود نعي الدكتور الجوادي به يرحمه الله، ونسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ووسط التفاعل نشر الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، علي القرة داغي تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد الجوادي.. أقول لأسرته ومحبيه: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء: