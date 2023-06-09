دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلاد، فولكر بيرثيس، شخصا غير مرغوب فيه اعتبارا من يوم (الخميس).

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، ورد فيه: "أفادت وزارة الخارجية بأن الحكومة السودانية قد أخطرت السيد الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا اليوم الخميس 8 يونيو 2023 بإعلان السيد فولكر بيرثيس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "يونيتامس" ( بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان)، شخصًا غير مرغوبا فيه، وذلك من تاريخ اليوم".

ولم توضح وزارة الخارجية السودانية في البيان سبب الإعلان، في حين قالت الرئاسة السودانية إن الحاكم العسكري للسودان الجنرال عبدالفتاح البرهان كان قد كتب الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها إقالة بيرثيس من منصبه في البلاد.

وكان بيرثيس، الذي تم تعيينه لمنصبه في عام 2021، قد أعرب عن قلقه الشديد بشأن الصراع، وذلك في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، منتقدا كلا من قادة الأطراف المتحاربة في السودان ومحذرا من "تنامي التعصب العرقي في الصراع".