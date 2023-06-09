قتل فتاة سعودية بمنزل أهلها.. الداخلية تنفذ "القتل حدا" بحق الغامدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم "القتل حدا" بحق المواطن ساري بن خالد بن محمد الغامدي وذلك لقيامه بقتل فتاة سعودية داخل منزل أهلها بسكين.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، قالت فيه: "أقدم ساري بن خالد بن محمد الغامدي - سعودي الجنسية - على قتل عهد بنت سعود بن عبدالعزيز الرويلي -سعودية الجنسية- وذلك بالترصد لها ودخول منزل أهلها، ثم طعنها بسكين عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها مما أدى لوفاتها ".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إلية، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه تأمن فيه المجني عليها من جانبه، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني/ ساري بن خالد بن محمد الغامدي - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ ١٩/ ١١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ م في منطقة الحدود الشمالية.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".