فيديو معارض سعودي يروي موقفا من محمد بن سلمان حول بناته يشعل ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل المعارض السعودي، هارون أحمد أمين، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد روايته موقفا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول بناته، بمقطع فيديو قال إنه سيكون الأخير له.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره المعارض السعودي على صفحته بتويتر، وقال فيه: "واجب إنساني وأخلاقي ومن المروءة والشرف أن لازم أقول لكم ايش الي حصل معاي، وهذا بكون آخر مقطع لي، وأنا لي رجاء بعدها كل مقاطعي المسيئة خلال 10 سنوات الي راحت رجاء لكل سعودي وسعودية احذفوها وأنا كمان ان شاء الله بحذفها والحساب هذا أساسا سأقفله بعد أسبوع.."

وتابع قائلا: "اتصل علي مسؤول بوزارة الخارجية وقال لي أن سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عرف عن حالتي يقول قال كلمتين بس، ألتفت له وقال له كلمتين: ’طمنوني على بناته وولا يقصر عليهم شي‘.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذه التصريحات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأضاف أمين قائلا: "بعد ما العالم كله تركني بعد كل هذه السنين 10 سنوات من التطاول المتزايد المتكرر من طرفي بحق الدولة.. مين مهتم ببناتي؟ محمد بن سلمان، الحقيقة أيش أقول أنا خجلان من نفسي ولا، أنا بصراحة مش لاقي كلمات من جد عجرت أعرف معدنك يا ابن سلمان.."

وأردف: "يقول الذهب أغلى المعادن لكن أنت أغلى من الذهب، بعدها قال لي المسؤول أتواصل مع السفارة.. أنا كل غايتي أوصل الي صار معي ومين وقف معي في هذه المرحلة ومع مين؟ مع شخص كان يتكلم ضد الوطن لعشر سنوات.."