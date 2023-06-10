مصر.. العثور على أجزاء آدمية في صندوق قمامة.. والداخلية تكشف الملابسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خبر العثور على أجزاء آدمية في صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة، فيما كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة.

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته عبر فيسبوك: "بالفحص تبين أنه بتاريخ يوم 5 من الشهر الجاري تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل نظافة بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة".

وأضافت: "بالفحص تبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه بتاريخ يوم 3 من الشهر الجاري تم إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكرى وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية".

وتابعت الوزارة: "باستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن فإنصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور".

وذكر البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".