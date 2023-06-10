دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الحكومة اللبنانية حدوث اتصالات بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة بشأن قضية هانيبال نجل العقيد الليبي معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ قرابة عقد من الزمن.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية: "يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده "ان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي".

وأضاف البيان: "يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن دولة الرئيس ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة. كما يعبّر دولة الرئيس عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي. فاقتضى التوضيح".

في وقت سابق، ظهر رئيس الحكومة اللبنانية خلال بث مباشر عبر تيك توك مع شاب ليبي يعيش في إيطاليا. وقال عبدالحميد الدبيبة إن هانيبال القذافي "تبهدل"، وذكر أنه ليس محتجزًا لدى الحكومة اللبنانية. وقال الدبيبة إنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.

كان المجلس الرئاسي الليبي أعلن الأربعاء الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل في حكومة "الوحدة الوطنية"، حليمة عبد الرحمن، لمتابعة ملف هانيبال.

يأتي ذلك بعد إعلان فريق دفاع نجل العقيد الليبي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا على احتجازه بدون محاكمة.

هانيبال معتقل في لبنان منذ عام 2015، بدعوى إخفائه معلومات حول اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، موسى الصدر، على هامش زيارته إلى ليبيا في أغسطس/ آب 1978.