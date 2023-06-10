دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أمرًا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي أمر الملك سلمان ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة "واس"، فقد "رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير للعاهل السعودي ولولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما ودعمهما المتواصل تجاه أسر وذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، للتيسير عليهم لأداء شعيرة الحج".

وأكد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن "الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام العاهل السعودي، وولي عهده الأمين، وهو ما دأبت عليه المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود".

وقال إن "استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه الحجاج الفلسطينيين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة العاهل السعودي، تأتي تأكيدًا على نتائجها الإيجابية، وعمق العلاقة التي يكنها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه بأسر الشهداء منهم، تقديراً لهم ولمكانتهم في نفسه وتخفيفاً لجراحهم، ومواساةً لمعاناتهم لا سيما أهالي الشهداء والأسرى والجرحى منهم"، حسب قوله.