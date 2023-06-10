دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، إلى اسطنبول السبت، لعقد مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لـ"دفع الشراكة الاقتصادية الشاملة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد وصل إلى مدينة اسطنبول "في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين".

كان الرئيس التركي في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار أتاتورك الدولي. إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها حساب الرئاسة التركية، الشيخ محمد بن زايد وأردوغان وهما يجلسان في داخل سيارة من طراز "توغ"، حيث استعرضا أول سيارة كهربائية تركية الصنع.

كان رئيس دولة الإمارات قد أجرى أول زيارة – منذ 10 سنوات - إلى تركيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. منذ ذلك الحين، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.