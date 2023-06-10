دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين عن 3 دول عربية عُرض على الرئيس الخروج إليها متطرقا إلى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدامه، في مقابلة أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقابلة للدليمي على قناة العربية حيث قال: "ذكر لي فحوى الطلب أن يكتب (صدام حسين) بخط يده رسالة وتطلع أنت (الدليمي) بالإعلام تقرأها ومقابل يطلب من قوات المقاومة (التوقف عن القتال) ومقابل هذا يخرج إلى أحد 3 عواصم عربية اخترناها واتفقنا معها، الأردن ومصر وقطر.."

وتابع قائلا: "وأيضا أنا إذا اقنعته ممكن أكون معه وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه يخرج ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي.. العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه.."

وأضاف: "وعرض آخر أنه إذا اقتنع الرئيس وأقنعت الرئيس ممكن يختار أي شخص آخر ونفضل أن تكون انت يختارك في العمل السياسي نقدر نوصلك إلى منصب نائب رئيس جمهورية مقابل أن تقنعه، قلت أنا سأنقل هذا الطلب واوصله ويبقى الخيار له.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء: