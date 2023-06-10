تركيا: قتلى انفجار بمصنع قذائف صاروخية بأنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 5 أشخاص إثر انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات في العاصمة التركية، أنقرة.

جاء ذلك في تغريدة للدفاع التركية على صفحتها الرسمية بمنصة تويتر.

وقالت الوزارة في بيانها وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية إن "انفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) في قضاء ألما داغ في أنقرة".

وتابعت: "الانفجار أدى إلى مصرع 5 عمال، وأنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث"، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى كتابة هذا التقرير.