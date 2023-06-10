دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أو ما يُعرف باسم "CENTCOM" صورا من قاذفة القنابل B1 لانسر التي قالت إنها قامت للمرة الأولى بإلقاء ذخيرة بمناطق تدريبية في كل من المملكة العربية السعودية والأردن.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها باللغة العربية على تويتر، قالت فيها: "قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بي-1 لانسر بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط لبناء قابلية التشغيل البيني بين الشركاء من التحالف والولايات المتحدة. لأول مرة تم اسقاط عدة أنواع ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن".

ويذكر أن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" قالت في تصريحات سابقة العام 2018 أن قاذفات القنابل الأمريكية من طراز B1 شاركت في الضربات العسكرية التي استهدفت مواقع تابعة لبرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وكان حينها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن عن توجيه بلاده إلى جانب بريطانيا وفرنسا لضربات ضد أهداف بسوريا على خلفية تقارير الهجمات الكيماوية التي استهدفت منطقة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.