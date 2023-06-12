دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مقر السفارة السورية في العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين، وفق ما نشرته الخارجية السورية على تويتر.

ونشرت الوزارة تغريدة على صفحتها تضمنت صورا لزيارة المقداد للسفارة التي ظهرت على أحد جدرانها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وكتبت الخارجية في تغريدتها: "في إطار زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض؛ قام الوزير المقداد والوفد المرافق له بزيارة مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصةً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية في أقرب وقت ممكن".

ووصل وزير الخارجية السوري إلى الرياض الأحد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

يذكر أن المقداد كان أول وزير خارجية سوري يزور السعودية منذ عام 2011، حين وصل إلى مدينة جدة في 12 إبريل/نيسان الماضي.

وشارك الأسد في القمة العربية التي عُقدت في السعودية في 19 مايو/أيار الماضي لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية، بعد وقف تجميد مقعد سوريا في الجامعة.