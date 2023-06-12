وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث للصحفيين بعد حضوره الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب قبل قمة جامعة الدول العربية في جدة في 17 مايو/أيار 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جرى استقبال وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له، مساء الأحد، في العاصمة السعودية الرياض برقصة "العراضة" على الطريقة السورية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، على صفحتها بتويتر.

وقالت الوزارة في تغريدة أرفقتها بفيديو لرقصة "العراضة" السورية، إنه "جرى استقبال على الطريقة السورية للوزير المقداد والوفد المرافق له خلال زيارتهم، للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك، على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين".

وجاءت زيارة المقداد تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا). وكان في استقبال المقداد والوفد المرافق كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

وشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله، الأحد، على مستوى الخبراء، بحسب (سانا).

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية السوري إلى المملكة العربية السعودية، بعد قرار السعودية إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، وقرار عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، حيث قام بأول زيارة في إبريل/نيسان الماضي، كما رافق الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 19 مايو/أيار الماضي.