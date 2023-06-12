"جلدنا قاسي لأننا بدو".. تصريح لوزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريح لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز تفاعلا، الأحد، بسبب قوله "جلدنا قاسي لأننا بدو".

وقال الأمير السعودي في حوار أجراه خلال مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي الصيني، إنه لا يوجد "كرة سحرية" في الواقع ولفت إلى أنه لا يمكنه تنبؤ المستقبل بشأن أسعار النفط، وذلك في إطار رده على أسباب اتخاذ "أوبك بلس" إجراءاتها الأخيرة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي قائلا: "أعلم أنني لا أرضي الكثير من الناس ولا بأس بذلك، أنا مهتم أكثر، مع زملائي في أوبك بلس، بأن نقوم بمهمة المنظمين على أكمل وجه".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "نحن لدينا جلد قاس لأننا بدو وقد عشنا ظروفا قاسية وبإمكاننا تحمل كل تلك السخافات"، حسب قوله.

وأعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط بالإضافة إلى غير الأعضاء وفي مقدمتهم روسيا، الاتفاق على مستوى جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميًا بداية من عام 2024.

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