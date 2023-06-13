أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين حول برنامج طهران النووي، علي باقري كني، أنه التقى ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث "عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما نشره عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء.

وقال المسؤول بالخارجية البريطانية كريستيان تيرنر إن اللقاء جرى يوم الاثنين، ولكن لم يتضح بعد تفاصيل ما ناقشته الأطراف المجتمعة في اللقاء.

وكان علي باقري كني قد التقى ممثلي الدول الأوروبية الثلاث في العاصمة النرويجية أوسلو في مارس/أذار الماضي.

وأتت تغريدة كني بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر سلطنة عُمان "قبل أسابيع قليلة"، ونفيها وجود أي "اتفاق مؤقت" حول برنامج طهران النووي، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني الاثنين.

وانهارت المحادثات غير المباشرة للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات، العام الماضي، بعد أزمة بشأن الضمانات المستقبلية، كما أن فرضيات العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 جُمدت بعد حملة قمع إيران للمحتجين العام الماضي.

ونفى كنعاني التقارير الإعلامية الأخيرة حول قرب التوصل لاتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، ونفت وزارة الخارجية الأمريكية ذلك أيضا.

وكان موقع "أكسيوس" أول من نشر تقريرا نقلا عن مصادر أن "محادثات التقارب" عقدت بين إيران والولايات المتحدة في عُمان الشهر الماضي وشهدت تنقل المسؤولين العُمانيين بين غرف منفصلة لإيصال الرسائل.

وحاولت CNN التواصل مع السلطات العُمانية للحصول على تعليق.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال، الاثنين، إن إبرام اتفاق مع القوى الغربية لا يزال ممكنا إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد سليمة.