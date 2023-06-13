الأردن: إسقاط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة أُطلقت من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة أُطلقت من الأراضي السورية، الثلاثاء.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للجيش الأردني نقلا عن مصدر مسؤول: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وتابع الجيش الأردني في بيانه: "وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (500) غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

ونقل الجيش الأردني في بيانه عن المصدر قوله: "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".