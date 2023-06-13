الكويت تعلن التعاقد مع تركيا لشراء منظومة مسيرات "بيرقدار TB2"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الكويت، الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2" التركية بقيمة 367 مليون دولار .

وقال الجيش الكويتي، في بيان، عبر حسابه على تويتر: "أبرمت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز (بيرقدار TB2) التركية بقيمة 367 مليون دولار، وذلك عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة دون دخول أي وسطاء".

وأضاف: "يأتي هذا التعاقد بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية".

وتابع: "تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو/ تموز 2019 محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية".

ووصف الجيش الكويتي طائرة البيرقدار TB2 التركية بأنها "تعد من أفضل الطائرات بدون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث أنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر وقدرة على التحليق بحمولة تصل الى 650 كيلوغرام كحد أقصى، و مدى يصل إلى 150 كيلومتر وبسرعة تصل الى 70 عقدة (130 كيلومتر) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع".

ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء الكويتي "أحيط علما في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الجاري بتعاقد وزارة الدفاع مع الجانب التركي لشراء طائرات البيرقدار TB2 والتي تمت إجراءاتها وفقاً للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد".

وقال بيان الجيش الكويتي إن عقد هذه الصفقة يشمل تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات- معدات الحرب الإلكترونية - محطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) - توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد - توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية - تدريب الطيّارين والفنّيين من الكوادر الوطنية - توفير جميع النشرات الفنية المطورة (جميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها) - انشاء نظام للمحاكاة (simulator) مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات".

وأشار البيان إلى أن "دولة الكويت تعتبر هي الدولة 28 بالعالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها ومن ضمنها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي".