السعودية تحبط محاولة تهريب 480 ألف حبة محظورة مُخبأة في إرسالية أقمشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب 480 ألف حبة محظورة كانت مُخبأة في إرسالية أقمشة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، في بيان، إنها "تمكنت من إحباط محاولة تهريب الحبوب المحظورة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء".

وأضافت الهيئة: "وردت إرسالية عبارة عن أقمشة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية".

وتابعت: "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".