وزير النقل يوضح الفرق بين "طيران الرياض" والخطوط السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضح وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، الإثنين، الفرق بين "طيران الرياض" و"الخطوط السعودية"، مشيرا إلى أن كل واحدة منهما تخدم مركز عمليات.

وقال الجاسر في تصريحات لقناة "العربية" السعودية: "شركتان كل واحدة منهما تخدم مركز عمليات".

وتابع الوزير السعودي قائلا: "طيران الرياض ستكون الرياض مركز عملياته وسيربط الرياض بكل مدن المملكة والعالم".

وأضاف الجاسر قائلا: "وطيران الخطوط السعودية سيربط جدة بالمملكة والعالم".

وكانت أول طائرة لطيران الرياض قد حلقت الإثنين في سماء العاصمة السعودية وقدمت عرضا على علو منخفض وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة "طيران الرياض" في 12 مارس/آذار الماضي على أن تكون "الناقل الوطني الجديد" للسعودية، وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن أولى رحلات الشركة ستبدأ عام 2025.

وتقدمت طيران الرياض في مارس/آذار الماضي بطلب لشراء 72 طائرة "بوينغ دريملاينر" من طراز " 787-9".