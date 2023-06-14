القاهرة، مصر (CNN) -- نفذت الجهات الأمنية المصرية، حكم الإعدام بحق محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا بمصر وذلك بعد مرور 4 شهور من رفض الطعن على حكم الإعدام شنقًا.

وأثارت واقعة قتل المتهم محمد عادل، لزميلته نيرة أشرف، طالبة بجامعة المنصورة، في يونيو/حزيران من العام الماضي، جدلًا كبيرًا بعد تداول فيديو للواقعة يظهر فيه القاتل وهو يسدد العديد من الطعنات بسلاح أبيض للضحية.

وأكد خالد عبد الرحمن، محامي والد الضحية نيرة أشرف، أن مصلحة السجون بسجن جمصة، نفذت صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد قاتل ابنة موكله، وتم نقل الجثمان لإحدى المستشفيات، مشيرًا إلى أن أهل القاتل التقوا المتهم أمس في زيارة استثنائية ولم يتم إبلاغهم، دون أن يعرفوا موعد تنفيذ الحكم.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الإعدام، وتقدم محامي المتهم بطعن، وتم رفضه في فبراير/شباط الماضي.

أوضح "عبد الرحمن"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه تم إخطاره في تمام الساعة الثامنة ونصف بتنفيذ حكم الإعدام في القاتل بصفته محامي والد نيرة أشرف، وعلى الفور نقل النبأ إلى موكله الذي أبدى سعادته بتنفيذ الحكم والقصاص لابنته.

من جانبه قال والد طالبة المنصورة نيرة أشرف، إنه تلقى اتصالًا من محاميه يخبره بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل ابنته صباح اليوم الأربعاء، وأن جثة القاتل متواجدة في مشرحة المنصورة.

أضاف أشرف عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية منذ صباح اليوم تهنئه على تنفيذ حكم الإعدام، ولم تنقطع المكالمات طوال أكثر من 5 ساعات.

وتابع :"الحمد لله على عودة حق ابنتي وتنفيذ القصاص في القاتل، وإظهار حقيقة ما حدث، بعدما تعرضنا على مدار عام كامل لاتهامات باطلة".

واستكمل :"شاهدت منذ أيام لأول مرة فيديو حادث مقتل ابنتي أمام جامعة المنصورة، ووجهت بالدعاء لكل من ظلم ابنتي، وأيد المتهم، ولكن الله أظهر الحقيقة وتم تنفيذ القصاص في القاتل".