إليزابيث وارن تلاحق صفقة الغولف: تسمح للسعودية بغسل "انتهاكاتها"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن والسيناتور رون وايدن، قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل إلى فحص الشراكة المثيرة للجدل بين رابطة PGA للغولف وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إشارة إلى إعلان الشراكة بين PGA وبطولة LIV غولف التي يرعاها الصندوق السيادي السعودي.

وفي رسالة الثلاثاء إلى كبار المسؤولين في وزارة العدل، قالت السيناتور وارن والسيناتور ويدين إن الصفقة ستسمح للسعودية بـ"غسل سجلها الفاضح في مجال حقوق الإنسان"، معتبرين أن "الشراكة تنتهك العديد من أحكام قانون مكافحة الاحتكار".

وتأتي الرسالة بعد أن أعلن السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ بدأت تحقيقا في الصفقة.

وكتبا السيناتور وارين والسيناتور ويدين، في رسالة موجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومساعد المدعي العام لقسم مكافحة الاحتكار وجوناثان كانتر، أن "صفقة PGA-LIV ستجعل منظمة أمريكية متواطئة، وتجبر لاعبي الغولف الأمريكيين ومعجبيهم على الانضمام إلى هذا التواطؤ، في أحدث محاولة من النظام السعودي لغسل انتهاكاته من خلال ضخ الأموال في الدوريات الرياضية الكبرى".

وكانت رابطة PGA قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتشارك مع بطولة DP World التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها ومع LIV Golf المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالا وارن ووايدن: "بشكل ملحوظ، يبدو أن الصفقة لها تأثير سلبي كبير على المنافسة، حيث تنتهك العديد من أحكام قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، بصرف النظر عما إذا كانت الصفقة مبنية على اندماج أو نوع من المشروع المشترك".

وجادل المشرعان بأنه بصرف النظر عما إذا كان قد تم تنظيم الصفقة كمشروع مشترك أو اندماج، فإن الصفقة "ستنتهك أحكامًا متعددة من قانون مكافحة الاحتكار".

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب CNN للتعليق.