دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للبلاد، الأربعاء، في الجلسة رقم 12 منذ انتهاء عهد الرئيس السابق، ميشال عون.

وحصل الوزير السابق، جهاد أزعور، على 59 صوتا من أصل 128 نائبا شارك في التصويت، في حين حصل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية على 51 صوتا وذهبت 7 أصوات لزياد بارود وصوت لجوزيف عون و8 أصوات للبنان الجديد وورقة بيضاء واحدة وورقة ملغاة.

واعترض بعض النواب بسبب حصول بارود في البداية على 6 أصوات مما يجعل العدد الإجمالي 127 صوتا، وطالبوا بإعادة الفرز مشيرين إلى أهمية أن يحصل أزعور على 60 صوتا في الجلسة الأولى.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، منح الصوت المفقود لزياد بارود ليصبح لديه 7 أصوات.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن نوابا يمثلون حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة قبل بدء عملية الفرز ما أدى إلى فقدان النصاب لعقد جلسة ثانية يتطلب فيها الحصول على الغالبية المطلقة وهي 65 صوتا (64 +1).

يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد عقد 12 جلسة فشل فيها بانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ خروج عون من قصر بعبدا في أكتوبر/تشرين أول من عام 2022.