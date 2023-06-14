ولي العهد السعودي يغادر إلى فرنسا.. وهذه المناسبات التي سيشارك فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المملكة متجها إلى العاصمة الفرنسية، باريس، الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وسيترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستُعقد في 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.

وسيشارك الأمير محمد بن سلمان في "حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030".

وسيٌقام الحفل في 19 يونيو/حزيران الجاري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت آخر زيارة لولي العهد السعودي إلى فرنسا في يوليو/تموز من عام 2022.