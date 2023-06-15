دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن الشعب المصري أثبت قدرته على تحمل الأوضاع الصعبة، وأشار إلى أنه لم يقل يوما "كلاما معسولا" ولفت إلى أنه طالب الشعب بالعمل "ليلا نهارا من الساعة 5 صباحا" ثم أردف: "قمت أنا الساعة 5 الصبح وانتو ما قمتوش".

وقال السيسي خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب موجها كلامه للشعب المصري: "رفقا بأنفسكم... وليس بي".

ثم أردف الرئيس المصري قائلا: "أراد الله أن أكون هنا... ولست أنا... لأنني كنت أعرف حجم المشاكل التي تعاني منها مصر وكنت أعرف أن قدرة الناس على التحمل لها مدى".

وتابع السيسي قائلا: "وكنت أتصور أن المصريين لن يتحملوا لكن الحكمة العجيبة أنهم تحملوا"، وأضاف: "من الذي يتحمل الظروف الاقتصادية؟ أنا؟ كلنا... كلنا كمصريين".

وقال الرئيس المصري: "أنا أقول لكم مجددا وارجعوا لأول خطاب... لم أقل لكم يوما كلاما معسولا، وأن الأمور ستكون جيدة، وأن لدي صفائح العسل و"بطرمنات" الزبدة... لا... أنا قلت إن هذه البلد تحتاج للعمل على طول".

ثم أردف السيسي، باللهجة المصرية الدارجة قائلا: "قلت إن إحنا عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح... قمت أنا الساعة 5 الصبح وانتو ما قمتوش".