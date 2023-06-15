دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، الخميس، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حول العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة: "جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار والطاقة والمواصلات".

وأعرب الشيخ تميم بن حمد عن "عزم قطر استثمار 5 مليارات دولار في عدد من القطاعات في العراق خلال السنوات القادمة"، بحسب الوكالة القطرية.

وأضافت الوكالة أن "أمير قطر، ورئيس وزراء العراق، شهدا التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي، واتفاقية النقل البحري بين البلدين، والتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين قطر والعراق، ومذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومتي البلدين".

كما جرى أيضا على هامش الزيارة "التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قبل ممثلي القطاع الخاص بين الجانبين، في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة"، حسبما أفادت الوكالة القطرية.

وبعد زيارته التي استغرقت ساعات ومغادرته بغداد، قال أمير قطر في تغريدة نشرها حسابه على تويتر: "أجريت اليوم مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم. شكراً للأشقاء في بغداد على الحفاوة والتكريم".