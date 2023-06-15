دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تعرض أحد منتسبيها لإطلاق نار في السعودية، الخميس، وأشارت إلى أنها تنسق مع السلطات السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المتهم.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر صفحتها على تويتر: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لقيام شخص بإطلاق النار على أحد منتسبي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، توضح الإدارة أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لضبط المتهم".

وأكدت الداخلية الكويتية أن "الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة حالياً ويتلقى العلاج اللازم".