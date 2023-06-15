لبنان.. محتجون يحطمون واجهات مصارف في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقدم عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، على تحطيم واجهات عدد من المصارف بسبب عدم حصولهم على أموالهم المودعة في هذه البنوك، وفق مأ أظهرته لقطات تلفزيونية.

وحطّم المحتجون واجهة بنك بيبلوس وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر إقدامهم على تحطيم واجهات بنك عودة وبنك بيروت.

وأقدم الموعدون على حرق إطارات أمام هذه المصارف، ورفع أحدهم لافتة تطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بعدم حماية "اللصوص" في لبنان.

وردد أحد المحتجين شعارات مناهضة لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بسبب موقفه من قضية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

وطالب المتظاهرون بالحصول على ودائعهم من البنوك خلال الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات يوم الخميس.