داخلية السعودية تعلن إعدام مواطن تعزيرا سكب البنزين على آخر وقتله حرقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني، سعودي الجنسية، على قتل بندر بن طه بن محمد القرهدي، سعودي الجنسية، وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار، مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها"، بحسب ما أفادت (واس).

وأضافت الوكالة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه".

وأردت الوزارة في بيانها: "نظرًا لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه، مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأُيد من مرجعه"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وختمت الوزارة بتأكيدها أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني، سعودي الجنسية، الخميس، 15 يونيو/ حزيران بمنطقة مكة المكرمة".