دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات تأجيل موعد تنفيذ الغرامات على غير المشتركين في نظام "التأمين ضد التعطل" إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الخميس.

وكان الموعد السابق لفرض غرامات على غير المشتركين في هذا النظام هو 1 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل موعد نزول الغرامات تم لـ"إتاحة المجال للمشمولين في النظام للتسجيل والاستفادة من مزايا النظام"، وفقا لوام.

وتبلغ غرامة غير المشترك في هذا النظام 400 درهم إماراتي (ما يعادل 108 دولارات تقريبا).

وأشارت حكومة الإمارات إلى أن هذا النظام يمنح "الأمان للموظفين الذين فقدوا وظائفهم إلى أن يلتحقوا بوظائف جديدة شرط عدم فقدانهم الوظيفة لسبب تأديبي أو الاستقالة".

ويتيح هذا النظام حصول الموظف الذي فقد عمله على 60% من متوسط راتبه الأساسي لآخر 6 شهور قبل فقدان العمل ويكون التعويض النقدي لمدة 3 أشهر بحد أقصى منذ المطالبة بشرط أن يكون الموظف قد اشترك لمدة تزيد عن 12 شهرا.