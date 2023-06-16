دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقره المجلس، وصاغته الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام، ووصفه بأنه "خطوة مهمة ورائدة نحو التغيير الإيجابي".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الخميس، "قراراً حول التسامح والسلام والأمن الدوليين اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات وبريطانيا، ويُقر القرار رقم 2686 للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها حسابه على تويتر: "في ظل ما يشهده العالم من نزاعات وتوترات فإن مكافحة الكراهية والعنصرية والتطرف تبقى السبيل الأنجع والجسر الذي نعبر من خلاله نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك".

وأضاف أن "القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي صاغته الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام خطوة مهمة ورائدة نحو التغيير الإيجابي".

ونقلت وكالة (وام) عن السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قولها: "لقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي. هذه المبادئ، إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ليست مصالح متضاربة، بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة"، حسبما أفادت الوكالة الإماراتية.