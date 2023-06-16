دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه عضو مجلس النواب المصري والإعلامي، مصطفى بكري، نداء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي، ليرد عليه رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بالقول: "ارحمنا من فضلك"، مساء الخميس.

وقال بكري في برنامجه الذي يقدمه عبر قناة "صدى البلد": "أود أن أقول شيئا بخصوص أهلنا الحجاج المصريين، لدينا مشكلة في الريال السعودي هنا، فالناس تجد صعوبة بإيجاده والخوف من أن يأخذ (الحجاج) بطاقة السحب فيحدث فيها خلل ما".

وأردف النائب المصري قائلا: "لذلك، لدينا رجاء إلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ولي عهد المملكة العربية السعودية... أتوجه له بهذا النداء بأن يسمح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج".

وأضاف بكري قائلا: "سيحل هذا الأمر أزمة كبيرة جدا لمشاكل ناس كثر لأن لدينا أزمة ومشكلة في إيجاد الريال السعودي وفي العملة الحرة بشكل كامل، فنتمنى بالفعل أن المملكة العربية السعودية البلد الشقيق وسمو ولي العهد محمد بن سلمان رئيس الوزراء أن يتخذ هذا القرار حماية لكثير من المصريين الذين يعانون من أزمة حقيقية في الريال السعودي... مصاريفهم خلال فترة الحج".

وختم النائب المصري قائلا: "نتمنى بالفعل أن نلقى استجابة من سمو ولي العهد لأننا تلقينا هذه الشكوى من كثير من المسافرين لأداء فريضة الحج وآخرون تحدثوا إلينا من المملكة العربية السعودية".

ورد ساويرس عبر صفحته على تويتر على مناشدة بكري بالقول: "يا عم ارحمنا من فضلك …..بهدلتنا"، على حد قوله.