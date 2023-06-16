دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر عسكري أردني، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت، صباح الجمعة، طائرة مسيرة (درون) محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، حسبما ذكر موقع الجيش الأردني على الإنترنت في بيان.

وأضاف المصدر "أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، طبقا للبيان.

وأكد المصدر: "على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يُراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه"، حسب الوكالة.